Zabag macht ZugÃ¤nge bei MÃ¼nchener Oktoberfest sicherer

Zabag macht Zugänge bei Münchener Oktoberfest sicherer

Das Grünhainichener Unternehmen hat für 90 Sperrpoller den Hut auf. Die Barrieren sollen verhindern, dass un- befugte Fahrzeuge aufs Wiesn-Gelände gelangen. Sicherheitstechnik zeigt die Firma in dieser Woche auch in Essen.

Von Mike Baldauf

erschienen am 28.09.2016



Grünhainichen. Die Gefahr terroristischer Anschläge, die Vorkommnisse in der Kölner Silvesternacht und der Amoklauf im Juli haben die Rahmenbedingungen für das Oktoberfest in München verändert. Die Sicherheitsvorkehrungen sind in diesem Jahr so hoch wie noch nie. Erstmals wurde das 26 Hektar umfassende Wiesn-Gelände komplett eingezäunt. Für die Sicherheit an den acht Zugängen zum größten Volksfest der Welt trägt auch die Grünhainichener Zabag Security Engineering Verantwortung.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren europaweit zu einem der führenden Hersteller von Zugangs- und Sicherheitsanlagen im Außenbereich entwickelt. An den Wiesn-Zugängen ist es für die einwandfreie Funktion von 90 Hochsicherheitssperrpollern zuständig. Die bei Bedarf versenkbaren Stahlzylinder sollen verhindern, dass unbefugte Fahrzeuge auf das Gelände gelangen können.

Zwei Zabag-Mitarbeiter haben sich in der Nähe in einem Wohnwagen einquartiert. "Bei einer Störung müssen sie innerhalb von 14 Minuten verfügbar sein", sagt Geschäftsführer Michael Simon. Den Wartungsauftrag hat die Zabag von der Stadt München erhalten. Vor vier Jahren wurde die Anlage mit Komponenten des Grünhainichener Herstellers installiert.

Hochsicherheitssperrpoller gehören auch zu den Glanzlichtern, mit denen die Zabag bei der Security - der weltgrößten Messe für Sicherheits- und Brandschutztechnik - in dieser Woche in Essen wirbt. Während bisherige Sperrpoller einer Anprallkraft von 925 Kilo-Newton standhalten müssen, sind es bei der Zabag-Eigenentwicklung 1250 Kilo-Newton, erklärt der Firmenchef. "Einen Lkw, der mit einer Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde über so eine Sperre rast, würde es zerlegen, während der Poller hinterher immer noch steht und funktionsfähig sein sollte."

Die von außen schlicht wirkenden Stahlzylinder können bei Bedarf mit weiteren Ausstattungsmerkmalen versehen werden: etwa mit Pollerkopfbeleuchtung, thermostatgesteuerter Heizung, Induktionsschleifen für automatisches Heben und Senken oder mit Unterbodenscanner für den Einsatz in Hochsicherheitsanlagen. Michael Simon verspricht sich viel von der diesjährigen Messe. Zumal vor dem Hintergrund des Anschlages von Nizza, bei dem ein Attentäter auf der Promenade des Anglais mit einem Lkw durch eine Menschenmenge fuhr, das Interesse für Straßensperren groß sein dürfte.

Das weltweit gestiegene Sicherheitsbedürfnis macht sich ohnehin in den Zabag-Auftragsbüchern bemerkbar. Ihren Kunden bietet die Firma neben einzelnen Komponenten von der Tor-Anlage bis zur Videoüberwachung auch ein Sicherheitssystem-Gesamtpaket einschließlich Ingenieurdienstleistungen an. Zabag-Sicherheitstechnik ist inzwischen weltweit in Regierungs- und Industriebauten, Botschaften, Forschungszentren und Banken, aber auch in militärischen Einrichtungen und Atomanlagen zu finden. Weil es sich bei den Projekten oft um sicherheitstechnisch sensibleEinrichtungen handelt, darf Simon nicht über alles sprechen. Zu den größten Aufträgen in diesem Jahr zählt er die Ausrüstung eines Flughafengeländes in der Schweiz mit Sicherheitstoren. Auftragsvolumen: 750.000 Euro. "In diesem Jahr peilen wir einen Umsatz in Höhe von zehn Millionen Euro an." Das wäre bislang der höchste Erlös, den die Firma je erwirtschaftete.

Gegenwärtig zählt die Zabag 122 festangestellte Mitarbeiter. Allein zehn sind in der Konstruktionsabteilung tätig. Zusammen mit den Projektmanagern beschäftigt das Unternehmen um die 20 Ingenieure. Während der weltweite Bedarf nach mehr Sicherheit der Branche und damit auch dem Grünhainichener Unternehmen weiter Auftrieb gibt, könnte die positive Geschäftsentwicklung aus einer ganz anderen Richtung gebremst werden. Wie andere Betriebe in der Region leidet auch die Grünhainichener Zabag an Fachkräftemangel. Im Augenblick sind 19 Stellen unbesetzt.