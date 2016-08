Zschopaus StadtrÃ¤te feiern neuen Glanz des alten Ratssaales

Zschopaus Stadträte feiern neuen Glanz des alten Ratssaales

Nach viereinhalb Jahren dient der altehrwürdige Raum den Entscheidern der Motorradstadt wieder als Versammlungsort. Im Mittelpunkt standen aber vier besondere Gäste.

Von Sebastian Münster

erschienen am 27.08.2016



Zschopau. Die traditionelle Festsitzung zur Eröffnung des 22. Schloss- und Schützenfestes bot Zschopaus Oberbürgermeister Arne Sigmund und den Stadträten gestern die erste Gelegenheit, den komplett sanierten Saal im Alten Rathaus zu nutzen. Erstmals wurden die Räume dabei auch einer breiten Öffentlichkeit aus geladenen Gästen präsentiert, unter ihnen die Bürgermeister aus Zschopaus Partnerstädten, dem böhmischen Louny und dem französischen Veneux - Les Sablons. Zu Gast war auch eine Delegation der Marienberger Jäger aus Zschopaus Patenkompanie.

Geschichte wiederholt sich -daran erinnerte Oberbürgermeister Sigmund in seiner Rede. Er präsentierte den neuen alten Ratssaal feierlich, nachdem sein Urgroßvater 1920 an gleicher Stelle als damaliges Stadtoberhaupt dasselbe getan hat. Der für den Umbau verantwortliche Architekt Heiko Schilling überreichte Rathauschef Sigmund schließlich den symbolischen Schlüssel zum Ratssaal. Insgesamt 110 Kubikmeter Holz, 130 Kubikmeter Beton und 50 Tonnen Baustahl seien nötig gewesen, um das denkmalgeschützte Gemäuer in seinen jetzigen Zustand zu versetzen. Die Kosten beliefen sich auf 2,6 Millionen Euro.

Im Mittelpunkt der Sitzung sollten aber fünf engagierte Bürger der Stadt stehen, deren Verdienste deshalb mit der Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet wurden. Leonore Uhlig erhielt die Auszeichnung für ihr seit zehn Jahren andauerndes Engagement als Frau für alle Fälle im Förderverein des Schlosses.

Horst Fischer, Gründungsmitglied des 1968 als MZ-Filmstudio ins Leben gerufenen Zschopauer Film- und Videoclubs, wurde für sein unermüdliches Engagement geehrt. Jens Hübner, erfolgreicher Nachwuchstrainer des Ringervereins "Wildeck 95", wurde für seinen Einsatz für die Sportart und die Zschopauer Schulmeisterschaften honoriert. Hans-Werner Schellenberger, Tausendsassa der Zschopauer Modelleisenbahner, bekam die Medaille für seinen immerwährenden Antrieb, die Bahnhistorie von Stadt und Region in Führungen und Bildern zu vermitteln - so auch zum diesjährigen Schloss- und Schützenfest am Zschopauer Bahnhof.

Nicht persönlich in Empfang nehmen konnte Christine Grzelka ihre Auszeichnung. Die Vorsitzende des Zschopauer Tierschutzvereins ist seit vielen Jahren ehrenamtlich um notleidende Tiere bemüht.

Seit 2005 vergibt Zschopau die Bürgermedaille an verdienstvolle Bürger und Bürgerinnen, die sich für das Gemeinwohl in der Motorradstadt einsetzen. Die Auszeichnung geht auf einen Vorschlag der Stadtverwaltung zurück, der damals im Stadtrat eine breite Zustimmung fand. Die Medaille wird jedes Jahr zum Auftakt des Schloss- und Schützenfestes übergeben.