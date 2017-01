Wie die Elsteraue zu Plauens Vorzeige-Stadtteil werden soll

Innerhalb der nächsten vier Jahre wird die Elsteraue unterhalb der Plauener Altstadt ihr Gesicht rasant wandeln. Die ersten Arbeiten haben begonnen.

Von Uwe Selbmann

erschienen am 11.01.2017



Plauen. Jetzt geht's los: Auf dem Areal der Hempelschen Fabrik in Plauen sind seit Anfang dieser Woche Rodungsarbeiten im Gange. Die Baufirma Dotzauer beseitigt Wildwuchs, der sich in den langen Jahren des Leerstandes breit gemacht hat. Die "Freie Presse" gibt einen Überblick über die Vorhaben, den Stand der Dinge und den weiteren Verlauf:

Auftakt mit Abriss: Die RecyclingFirma Dotzauer aus Lengenfeld ist mit Abbrucharbeiten beauftragt, die nach den Rodungsarbeiten im Laufe der nächsten Wochen erfolgen - siehe nebenstehende Grafik. Manuell abgetragen wird darüber hinaus ab etwa Mitte Februar auch ein mehr als 50 Meter hoher Schornstein. "Der alte Kastanienbestand bleibt erhalten", versichert der Firmenchef.

Weisbachsches Haus: Das Büro Neumann Architekten hat im Dezember von der Stadt Plauen den Planungsauftrag für den Umbau des Weisbachschen Hauses zur Erlebniswelt Plauener Spitze erhalten. Architekt Ronny Neumann habe einen "sehr überzeugenden Auftritt" abgeliefert, sagt Baubürgermeister Levente Sárközy. Kernstück der Pläne: eine dreigeschossige Überbauung des Innenhofes der Bleichstraße 1-3 sowie eine Öffnung des Geländes hin zu Mühlgraben und Walkgasse. In diesem Jahr soll vor allem weiter an Planung und Nutzungskonzept gearbeitet werden. Der Baubeginn ist für 2018 vorgesehen.

Hempelsche Fabrik: Flächen der früheren Produktionshalle - 60 Meter lang, 20 Meter breit - sollen Kreativen und Gründern zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden. Weitere Ideen will man mit dem Forum Zukunft Elsteraue in einem Workshop am 2. März sammeln. Sanierung und Umbau des Gebäudes sind dann ebenfalls für 2018 vorgesehen.

Bau eines Kindergartens: Um die Finanzierung wird noch gerungen, doch die Signale sind positiv, sagt Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP): In der Elsteraue wird es einen zweiten Kindergarten mit 120 Plätzen neben dem bereits bestehenden geben. Der Planungsauftrag ist ausgeschrieben. Im April fällt die Entscheidung, wer den Auftrag erhält.

Verkauf von zwei Villen: Die beiden denkmalgeschützten Villen an der Hofwiesenstraße 24 und 12 werden verkauft - gegen schlüssige Konzepte für öffentliche oder gewerbliche Nutzung. Die Kriterien und Anforderungen dafür berät der Stadtbau- und Umweltausschuss am Montag.

Handwerkerhäuser: Nach den Abbrucharbeiten im Umfeld soll über eine Verpachtung oder den Verkauf an den Unikat-Verein entschieden werden, der auch die Weberhäuser betreibt.

Hempelscher Garten: In unmittelbarer Nachbarschaft des Weisbachschen Gartens gelegen, ist eine Revitalisierung des denkmalgeschützten Hempelschen Gartens als öffentliche Parkanlage vorgesehen.

Elsterterrassen: Von den Grünanlagen aus ist bis 2020 an eine Öffnung und Weiterführung des Geländes mit einem Fuß- und Radweg in Richtung Elsterufer gedacht.

Die Stadt Plauen finanziert den Bau vor allem aus Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre). Rund 20 Millionen Euro werden daraus fließen. Die Entwicklung zu Plauens jüngstem Stadtteil hält die MPC Filmproduktion in einem Imagefilm fest. Von Webcams am Malzhaus und Weisbachschen Haus aus sollen die Arbeiten verfolgt werden. (mit sasch)