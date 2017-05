14-Jähriger mit Marihuana in Unterhose erwischt

erschienen am 17.05.2017



Görlitz (dpa/sn) - Ein 14-Jähriger ist in Görlitz mit Marihuana in der Unterhose erwischt worden. Er hatte dort rund 1,1 Gramm Cannabis versteckt, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Bundespolizisten hatten ihn am Dienstagabend beobachtet, als er das Tütchen in der Bahnhofstraße hervorgeholt hatte, ihn daraufhin kontrolliert und ihm das Marihuana abgenommen. Das Polizeirevier Görlitz übernahm die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes gegen den Jugendlichen.