25-jähriger Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

erschienen am 08.11.2016



Plauen (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Plauen (Vogtlandkreis) ist ein Fußgänger leicht verletzt worden. Der 25-Jährige ging am Montagabend über einen Fußgängerüberweg, als er vom Auto einer 60-Jährigen erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte. Dabei fiel er auf die Motorhaube des Wagens.