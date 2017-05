Abora-Segler ist wieder zu Hause

Dominique Görlitz musste bis zum Abflug bangen

erschienen am 16.05.2017



Chemnitz. Mehr als fünf Wochen nach seiner Festnahme am Flughafen von Muscat (Oman) ist der Experimentalarchäologe Dominique Görlitz am Montag nach Chemnitz zurückgekehrt. Bis zum Abflug am späten Sonntag nach Frankfurt am Main musste der 51-Jährige jedoch bangen, dass ihm sein Pass ausgehändigt wurde. Hintergrund waren die Bemühungen Ägyptens um eine Auslieferung. Vor dem ursprünglich geplanten Rückflug am 8. April war er in der omanischen Hauptstadt Muscat aus dem startbereiten Flugzeug geholt worden und durfte das Land nicht verlassen. Der Chemnitzer war 2014 in Kairo in Abwesenheit wegen Entnahmen von Proben in der Königskammer der Cheops-Pyramide zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Mit seinen Schilfbooten sorgt Görlitz seit den 1990er-Jahren für Schlagzeilen. 2018 will er mit einem Schilfboot von Sotschi nach Kreta aufbrechen. Die Abora-IV-Mission mit Durchkreuzung des Schwarzen Meeres soll den Nachweis erbringen, dass schon in vorchristlicher Zeit Handelsbeziehungen zwischen Mitteleuropa und dem Nahen Osten bestanden haben. Görlitz muss für das Vorhaben rund 600.000 Euro aufbringen. (hk)