Autofahrer übersieht Fußgänger: 80-Jähriger stirbt

erschienen am 06.12.2016



Bischofswerda (dpa/sn) - Ein 80 Jahre alter Fußgänger ist im Landkreis Bautzen von einem Auto angefahren worden und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Der 50 Jahre alte Autofahrer hatte den Mann übersehen, als dieser eine Straße in Bischofswerda überquerte, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich am frühen Montagabend. Wieso der Autofahrer den 80-Jährigen übersehen hatte, blieb zunächst unklar.