Beschimpfungen: Formfehler sorgt fÃ¼r Freispruch

Beschimpfungen: Formfehler sorgt für Freispruch

Das makabre Geschehen um den Galgenträger auf einer Pegida-Demo vor einem Jahr in Dresden hatte gestern ein juristisches Nachspiel. Doch es saß nicht der Galgenbauer auf der Anklagebank.

Von Gabi Thieme

erschienen am 13.10.2016



Chemnitz. Eigentlich hätte Waldemar C. wissen müssen, dass man im Internet nicht mit übelsten Beschimpfungen um sich schlägt. Denn der 61-jährige Mann aus der Nähe von Köln war 32 Jahre Rechtsanwalt, bevor ihm die Anwaltskammer Köln 2013 die Zulassung entzog. Vor einem Jahr zog Waldemar C. gegen einen Erzgebirger vom Leder, und zwar gegen jenen Werkzeughändler, der auf einer Pegida-Demonstration in Dresden mit einer Galgen-Attrappe für deutsche Spitzenpolitiker bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Der Mann hatte den Galgen in seiner Werkstatt gebaut: als Symbol für den angeblichen "Volksverrat der Politiker", sagte er.

Waldemar C. machte in seinem Blog keinen Hehl aus seiner Wut über den Schwarzenberger. "Das hat mich einfach aufgeregt, der Marsch erinnerte mich an 1933." C. beschimpfte den Erzgebirger in der Folge mit Worten wie "Nazi-Ossi-Sau, Nazi-Arsch, Schwachkopp und Dumm-Dödel", was der Gescholtene wiederum nicht auf sich sitzen ließ.

Er erstattete über seinen Anwalt Anzeige wegen Beleidigung. Der Fall landete vor dem Amtsgericht Aue, das den Mann aus NRW im Juli dieses Jahres zu einer Geldstrafe von 150 Euro verurteilte. Doch für den hatte sich der Fall damit nicht erledigt. Er ging in Berufung, sodass sich gestern das Landgericht Chemnitz noch einmal mit dem Geschehen befassen musste. Während sich Waldemar C. auf Meinungsfreiheit berief, argumentierten der Schwarzenberger und sein Anwalt, dass die Beschimpfung "Ossi-Sau" vergleichbar sei mit "Türken-Sau" - und das würde schließlich auch den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen.

Für den Angeklagten, der von Hartz IV lebt, hatte sich der weite Weg nach Chemnitz aber letztlich gelohnt. Er wurde freigesprochen. Aber nicht, weil er seine Schimpftiraden zu Recht losgetreten hätte und sie durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt wären, sondern weil den Justizbehörden offenbar eine Panne unterlaufen ist. Während es in der Anklage und im ersten Urteil hieß, die Beleidigungen seien am 3. November 2015 erfolgt, belegt ein dem Gericht vorliegendes Chat-Protokoll, dass die Schimpfworte am 17. Oktober im Netz verbreitet wurden. Wegen dieses Fehlers blieb Richter Markus Zimmermann gestern nichts anderes übrig, als den Angeklagten freizusprechen. Ob die Staatsanwaltschaft neu anklagen wird, diesmal zum Tattag 17.Oktober, ist noch offen.

Gegen den Galgenträger ermittelt derweil noch immer die Staatsanwaltschaft Dresden: wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wie ein Behördensprecher gestern auf Anfrage sagte, laufe das Verfahren noch.