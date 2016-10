BÃ¼cher aus Besitz der Kaufhaus-Familie Tietz gefunden

Bücher aus Besitz der Kaufhaus-Familie Tietz gefunden

erschienen am 17.10.2016



Bautzen (dpa) - Wiederentdeckte Bücher der jüdischen Unternehmerfamilie Edith und Georg Tietz werden heute im sächsischen Bautzen präsentiert. Der Fund wurde bei Recherchen zu NS-Raubgut im Altbestand der Stadtbibliothek identifiziert. Die Firma der Nachfahren der «Hermann Tietz & Co. Warenhäuser» (Hertie) wurde von den Nazis enteignet, 1934 drängten sie die Brüder Georg und Martin Tietz sowie deren Schwager Hugo Zwillenberg aus der Firmenleitung. Der Familienbesitz wurde beschlagnahmt, versteigert und verkauft. Die Privatbibliothek galt seitdem als in Russland verschollen. Das Projekt zum NS-Raubgut an der Stadtbibliothek Bautzen wird von der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste (DZK) unterstützt. Es läuft seit Mai 2014.