Chemnitzer FC im Pokal-Halbfinale

erschienen am 11.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC steht im Halbfinale des Sachsenpokals. Die Mannschaft von Trainer Sven Köhler setzte sich am Freitagabend bei Regionalligist FSV Budissa Bautzen allerdings erst im Elfmeterschießen mit 7:5 (2:2, 1:1) durch. Kevin Conrad verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum Chemnitzer Sieg.

Vor 600 Zuschauern wurden der CFC seiner Favoritenrolle nur im ersten Durchgang der regulären Spielzeit gerecht. Allerdings profitierten die Chemnitzer vor dem 1:0 in der 15. Minute von einem Fehlpass des Bautzeners Christoph Klippel. Dennis Grote ließ sich die Chance nicht entgehen und vollendete mühelos. Nach einem Konter sorgte Daniel Frahn mit seinem Treffer kurz vor dem Pausenpfiff für das 2:0 (45.).

Im zweiten Durchgang wollte die Köhler-Elf das Ergebnis nur noch verwalten, was sich rächte. Bautzen gelang in der Schlussphase mit einem Doppelschlag durch Daniel Hänsch (79.) und Martin Kolan (83.) der Ausgleich und in der Verlängerung durch Josef Nemec (96.) sogar die zwischenzeitliche 3:2-Führung. Anton Fink (112.) rettete den CFC mit seinem Tor ins Elfmeterschießen.