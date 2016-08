Dach angezÃ¼ndet: Teile eines Ritterguts eingestÃ¼rzt

Dach angezündet: Teile eines Ritterguts eingestürzt

erschienen am 30.08.2016



Thallwitz (dpa/sn) - Beim Brand des denkmalgeschützten Ritterguts Lossa in Thallwitz (Landkreis Leipzig) ist ein Teil der Fassade eingestürzt. Unbekannte zündeten am Montag den Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes an, wie die Polizei am Dienstag in Leipzig mitteilte. Teile des Schlosses seien komplett ausgebrannt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.