Dämmplatten dürfen für ein Jahr wieder in den Bau-Abfall

Seit Oktober galten Styropor-Platten als Sondermüll. Handwerker wussten nicht, wohin damit. Jetzt einigten sich die Länder auf eine Übergangslösung. Sachsen stimmte widerwillig zu.

Von Jürgen Becker

erschienen am 16.12.2016



Chemnitz. Im Streit um die Entsorgung der Dämmplatten, die mit dem giftigen Brandschutzmittel HBCD behandelt wurden, haben sich die Bundesländer am Freitag auf einen Kompromiss geeinigt. Die Einstufung als "gefährlicher Abfall" wird für zwölf Monate ausgesetzt. Verbrennungsanlagen dürfen deshalb den Polystyrol-Müll ab dem 1. Januar 2017 wieder als Teil von Bau-mischabfällen entsorgen. Bund und Länder sollen nun eine rechtskonforme Dauerlösung erarbeiten.

Seit 1. Oktober hatte Bau-Styropor durch die Neuklassifizierung als Sondermüll getrennt erfasst und separat verbrannt werden müssen. Weil aber nur wenige Anlagenbetreiber diesen Abfall aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen annahmen, stapelten sich auch bei sächsischen Handwerkern und Bauherren die Dämmplatten. Sachsen hatte deshalb durch einen Erlass das Verbrennen mit anderen Abfällen unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt. Zugleich explodierten die Entsorgungspreise aber von um die 150 auf mehrere Tausend Euro je Tonne. Bundesweit standen deshalb Baustellen still, Sanierungen wurden verschoben. Es kam laut Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) bereits zu ersten Entlassungen und Kurzarbeit. Deshalb begrüßte der ZVDH den Kompromiss am Freitag.

Sachsen hatte im Bundesrat auf eine generelle Rücknahme der Einstufung der HBCD-haltigen Dämmplatten als "gefährlicher Abfall" gepocht. Darauf werde er weiter beharren, sagte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) am Freitag. "Der Übergangsvariante hat der Freistaat aber zugestimmt, um negative Auswirken zu Lasten der Wirtschaft und der Bauherren zu verhindern."

Der Sächsische Baugewerbeverband (SBV) und die Landesinnung der Dachdecker beklagten am Freitag, dass die Politik die Entscheidung nur vor sich herschiebe. "In einem Jahr werden wir wieder vor demselben Entsorgungsproblem stehen", sagte SBV-Chef Klaus Bertram. Einen umweltpolitischen Mehrwert habe die Neuregelung im Oktober nicht gebracht. "Verbrannt wurde vorher wie nachher." Linke-Landtagsabgeordnete Jana Pinka forderte am Freitag indes, eine Lösung für das Recycling des Styropors zu finden anstatt es zu verbrennen.