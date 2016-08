Demonstration gegen Kampfsport-Event in Leipzig

27.08.2016



Leipzig (dpa/sn) - Rund 1000 Menschen haben sich am Samstagabend in Leipzig an einer linken Demonstration gegen eine Kampfsportveranstaltung beteiligt. Die Initiative Durchgez√§hlt sprach von 850 bis 1050 Teilnehmern. Der Protest unter dem Motto ¬ęRechte Netzwerke zerschlagen¬Ľ richtete sich gegen die ¬ęImperium Fighting Championship¬Ľ, die am Abend im Leipziger Kohlrabizirkus veranstaltet werden sollte. Die Organisatoren der Demo schreiben den Freefight-K√§mpfern und -Trainern Verquickungen zur rechten Szene und zum Hooliganmilieu zu.

In dem Zusammenhang waren vor wenigen Tagen in Leipzig mehrere Luxuswagen auf dem Gelände eines Autohauses in Leipzig in Brand gesetzt worden. In einem anonymen Bekennerschreiben im Internet hieß es dazu, das Autohaus sponsere das Freefight-Event. Die Polizei bezifferte den Schaden auf 280 000 Euro.