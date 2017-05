Die Lehrerministerin

Sie hat die Verantwortung für die wohl größte Dauerbaustelle in der Landespolitik. Seit fünf Jahren ist Brunhild Kurth als Kultusministerin für die Lehrer zuständig. Seitdem die SPD mitregiert, ist es für sie nicht einfacher geworden. Aber daran sind nicht nur die Genossen schuld.

Von Tino Moritz

erschienen am 08.05.2017



Dresden/Leipzig. Ein Musiklehrer sitzt am Klavier und die Schüler singen. "Die Gedanken sind frei", Strophe für Strophe. Brunhild Kurth steht daneben, sie lächelt, aber sie singt nicht mit. Der erste Mittwoch im Mai, gerade hat Sachsens Kultusministerin einen Scheck übergeben, knapp 1,3 Millionen Euro. Das Max-Klinger-Gymnasium in Leipzig-Grünau soll energetisch saniert werden, ein Riesenprojekt, alle sagen Danke.

Geld, so bekennt Kurth später in einer Runde vor Lehrern, sei gerade nicht so das Problem in Sachsen.

Eben hat sie noch von einer anderen Klasse Leonard Cohens "Hallelujah" gehört und ein paar eher schüchterne Neuntklässler nach Berufswünschen gefragt. Leider findet sich nur ein Mädchen, das Lehrerin werden will, und das auch nur im Ausland. Bis zur endgültigen Entscheidung ist ja aber auch noch Zeit.

Nun sitzt Kurth an einem langen Tisch, flankiert von zwei Landtagsabgeordneten von CDU und SPD, daneben und gegenüber hat ein Dutzend Lehrer Platz genommen. Auf dem Tisch stehen Kekse, auch die Ministerin greift zu. Musik sei ihr "schlimmstes Fach" gewesen. "Ich kann nicht singen." Ob man heute etwa auch noch vorsingen müsse? Als Schülerin habe sie sich "immer etwas einfallen lassen, Bauchschmerzen, irgendwas". Dann warnt Kurth vor. "Eines versprech ich Ihnen - es wird Ihnen nicht jede Antwort gefallen, aber ehrlich ist sie."

Die Runde lässt sich nicht lange bitten, nach zehn Minuten geht es ans Eingemachte. Viele Kollegen stünden kurz vor der Rente, gerade in den Naturwissenschaften käme kaum Nachwuchs nach, sagt einer der Lehrer - und fragt: "Gibt's Pläne, wie man da noch mehr Referendare im Land hält und Lehrer aus anderen Bundesländern anlockt?"

Kurths Stimme wird noch etwas leiser als sonst. Sachsen habe als erstes Bundesland bereits Ende April angefangen, Lehrer einzustellen. "Ich bin seit fünf Jahren Ministerin. Am Anfang habe ich gekämpft, dass ich Lehrerstellen bekomme. Dann haben wir für die höhere Eingruppierung gekämpft. Jetzt habe ich die Eingruppierung, ich habe auch genügend Lehrerstellen. Es ist die Ironie des Schicksals: Jetzt habe ich keine Lehrer mehr."

Und Kurth redet weiter. "Wir haben die Talsohle noch nicht erreicht." Sie wisse, dass sie als Ministerin die Verantwortung trage. "Aber zaubern kann ich auch nicht." In anderen Bundesländern gebe es ähnliche Probleme. In Baden-Württemberg habe ihre Amtskollegin sogar mal eben Englisch in der ersten und zweiten Klasse der Grundschule abgesetzt, weil ihr 1700 Lehrer fehlen. "Ab 2020 kommen wir aus dem Tal heraus. Bis dahin heißt das Thema Seiteneinsteiger", sagt Kurth.

Der Leipziger Runde hilft das nicht weiter, zumindest nicht jetzt. Eine Lehrerin erzählt, dass fast alle der von ihr ausgebildeten Referendare zwar unterrichten, aber nicht in Sachsen - und dass sie den Mangel nicht länger selbst ausbaden wolle. Kurths Antwort, höflich bis verzweifelt: "Ich brauche jeden von Ihnen." Auf der Rückfahrt ins Ministerium nach Dresden spricht Kurth von einer für Sachsens Lehrer ganz typischen Stimmung - und erneut von der "Ironie des Schicksals", dass nun zwar die Stellen und bessere Bezahlung, aber eben keine Lehrer da seien. Kurth war lange selbst Lehrerin. Von 1976 bis 2001, ein halbes Berufsleben, eine Hälfte davon in der DDR als Bio- und Chemielehrerin, die andere ab 1990 als Schulleiterin im neuen Deutschland.

Kurth sagt, dass sie als Ministerin "von Anfang an" kämpfen musste - und dass ihr "nichts auf dem Tablett serviert" worden sei. Amtsvorgänger Roland Wöller war 2012 zurückgetreten, nachdem er sich im Streit um den Abbau von Lehrerstellen nicht gegen Finanzminister Georg Unland und Ministerpräsident Stanislaw Tillich hatte durchsetzen können. Vielleicht ist es so was wie "Ironie des Schicksals", dass sowohl Unland als auch Tillich im Oktober 2016 im Kabinett ein 214-Millionen-Euro-Maßnahmepaket beschließen mussten, um Sachsens "Lehrerbedarf besser abzusichern und die Attraktivität des Lehrerberufs zu erhöhen".

Kurth selbst will nicht unbedingt zurückschauen, "das bringt uns ja nicht weiter". Ohnehin hat sie genug im Jetzt zu tun. Mit dem Schulgesetz hat der Landtag vor einem Monat das wohl wichtigste Gesetzesvorhaben dieser Legislaturperiode verabschiedet und dabei den - Kurths - vorherigen Regierungsentwurf an etlichen Stellen korrigiert. Dass ihr das gesamte zähe Verfahren schwer zu schaffen machte, war Kurth wochenlang anzumerken, auch das Gerücht über ein angebliches Ausscheiden aus Altersgründen noch in diesem Jahr. Was wäre das für ein Signal an die Lehrer, die zum Wohle der Schüler eben nicht schon mit 63 ausscheiden, sondern länger arbeiten sollen? Seit 2013 ist Kurth CDU-Mitglied. Ob sie für den im Herbst wohl in den Bundestag wechselnden CDU-Mann Alexander Krauß in den Landtag nachrückt, lässt sie offen. Dass sie die bildungspolitischen Diskussionen mit der dortigen Unionsfraktion für "nicht immer einfach" hält, könnte sowohl dafür als auch dagegen sprechen. Von der Opposition ist sie Attacken gewohnt. "Frau Kurth verwaltet als Ministerin an der Realität der Schulen in Sachsen vorbei", sagt Linke-Bildungspolitikerin Cornelia Falken. Aber auch zum Koalitionspartner ist das Verhältnis offenbar eher mäßig. Anders als zuvor die FDP wolle die SPD Verwaltungsvorschriften mitschreiben, sagt Kurth - und verwahrt sich dagegen. Beim Schulgesetz hatte Vize-Ministerpräsident Martin Dulig den ersten Referentenentwurf Anfang 2016 noch ausdrücklich begrüßt und mit ihr verteidigt, bevor er sich nach gut besuchten Bürgerforen - die Kurth wiederholen würde, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt - von der weitgehend unverändert gebliebenen Version des Entwurfs plötzlich distanzierte. Nun hat Dulig als SPD-Chef einen "Sachsenplan 4.0" vorgelegt, nach dem das Schulgesetz erneut novelliert werden müsste - nach der nächsten Landtagswahl. Im Koalitionsvertrag 2014 hatten CDU und SPD die Einstellung von mindestens 6100 zusätzlichen Lehrern versprochen. SPD-Bildungspolitikerin Sabine Friedel sagt, dass bis 2018 sogar 1400 mehr eingestellt werden könnten. Sie nennt es einen Fehler des Kultusministeriums, Seiteneinsteiger direkt vom ersten Tag an vor die Klassen gestellt zu haben. Zudem sei das Einstellungsverfahren "nach wie vor nicht bewerberfreundlich" - dem Nachwuchs müsse der rote Teppich ausgerollt werden, stattdessen werde er immer noch "von oben herab" behandelt. Kurth rechnet dagegen vor, dass die von den Koalitionsfraktionen durchgesetzten Änderungen beim Schulgesetz den Personalbedarf noch einmal um eine "fast vierstellige Zahl" erhöhen. Die "bestmögliche Umsetzung" des Schulgesetzes sei "keine triviale Aufgabe". Kurth gibt deutlich zu verstehen, dass sie den ursprünglichen Regierungsentwurf für besser hält. Und dass das Fehlen der - in allen anderen Ländern möglichen - Lehrer-Verbeamtung "ein Standortnachteil für Sachsen" sei. Kurth weiß auch, dass die Menschen mit kleineren Berufsschulzentren und kleineren Klassen "glücklich und zufrieden" seien. "Aber die Rahmenbedingungen sind eben gerade so, dass wir die nächsten vier, fünf, sechs Jahre keine Lehrer dafür haben. Und die Warnung habe ich ausgesprochen." Warum sie sich das noch antue? Der Leipziger Lehrerrunde verspricht sie zum Schluss, wieder in drei, vier Jahren vorbeizuschauen, bevor ihr einfällt, dass die Legislaturperiode nur bis 2019 dauert. Und dann lacht sie.