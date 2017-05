Drei Schwerverletzte bei Autounfall nahe Leipzig

erschienen am 19.05.2017



Machern (dpa/sn) - Bei einem Autounfall sind am Donnerstagabend in Machern (Landkreis Leipzig) drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Leipzig am Freitag mitteilte, wollte eine 43-Jährige mit ihrem Auto eine Kreuzung überqueren. Dabei beachtete sie das Auto eines 53-Jährigen nicht. Beide Fahrzeuge schleuderten gegen einen Grundstückszaun. Das Auto des 53-Jährigen prallte noch gegen einen Baum. Beide Fahrer und die Beifahrerin der 43-Jährigen mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden liegt bei 23 000 Euro.