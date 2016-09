Dulig: Fremdenfeindlichkeit Â«grÃ¶ÃŸte ZukunftsbarriereÂ»

Dulig: Fremdenfeindlichkeit «größte Zukunftsbarriere»

erschienen am 21.09.2016



Breslau (dpa/sn) - Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sieht in der Fremdenfeindlichkeit die «größte Zukunftsbarriere». Pegida und die fremdenfeindlichen Ausschreitungen hätten Sachsen bereits «nachhaltig geschadet», sagte der Wirtschaftsminister am Mittwoch bei einem Besuch in Breslau. «Wir dürfen an dieser Stelle in keiner Weise zurückweichen.» Wichtig sei, «dass die Anständigen in Sachsen, die immer noch die Mehrheit sind, laut und deutlich sagen, wie sie sich das Zusammenleben in Sachsen vorstellen».

Die besondere Situation im Freistaat hänge auch mit der geringen Integrationserfahrung der Menschen zusammen. «Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir in Ostdeutschland einige Menschen haben, die in der parlamentarischen Demokratie noch nicht angekommen sind und deshalb auch mit unserem demokratischen System fremdeln.»

Nur mit einer «klaren Haltung» und einem starken demokratischen Engagement der Verantwortlichen in Staat und Gesellschaft könne Sachsen zum Wachstumsmotor für Ostdeutschland werden. «Ansonsten passiert das Gegenteil.»

Dulig reagierte auf den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit, den das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beraten hat. Demnach ist der Rechtsextremismus eine Bedrohung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung der neuen Länder.