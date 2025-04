Wahlen in Sachsen 2024 - Parteien, Kandidaten, Ergebnisse

Kommunalwahlen, Landtagswahlen und Europawahl in Sachsen 2024: Alles, was Sie wissen müssen

Die Kommunalwahlen in Sachsen 2024 haben am 9. Juni 2024 stattgefunden. Alle Ergebnisse der Kommunalwahlen in Sachsen finden Sie hier. Die Wahlen wurden parallel zur Wahl des Europäischen Parlaments abgehalten. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten gewählt. Die Mitglieder der Stadt- und Gemeinderäte wurden in insgesamt 418 Städten und Gemeinden gewählt. In 10 Kreistagen sowie in über 850 Ortschaftsräten wurden Mitglieder gewählt. In der Landeshauptstadt Dresden wurden 10 Stadtbezirksbeiräte gewählt. Weiter lesen...