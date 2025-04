Chemnitz 6 min.

49,9 und 52,5 Prozent AfD? Warum Wahlergebnisse in Deutschneudorf und Dorfchemnitz irreführend sind

In Dutzenden kleinen Gemeinden in Sachsen wurden die Briefwahlstimmen bei der Landtagswahl in einer Nachbargemeinde ausgezählt und dem dortigen Ergebnis zugeschlagen. Das verfälscht die Zahlen.