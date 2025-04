Landtagswahl Mittelsachsen 2024 - Parteien, Kandidaten, Ergebnisse

Freiberg 4 min.

Entzugserscheinungen - Ein satirischer Wahl-Ausblick

Hier steht was wirklich wichtig ist. Diesmal: Was tut ein Wahlplakate-Junkie, wenn kein Wahlkampf ist? Wo ist Hoffnung in Sicht? Und was hat das mit Weihnachten zu tun?