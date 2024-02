Bündnis Sahra Wagenknecht: Wer wird die neue Partei bei den Wahlen in Mittelsachsen vertreten?“

Das frisch gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat große Pläne. Wie will es in der kurzen Zeit bis zu den Wahlen in der Region von Freiberg bis Penig Fuß fassen? Wer tritt zur Wahl an?

Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bei den Kommunalwahlen und der Europawahl im Juni bereits antreten. Auch in Mittelsachsen. Aktuell fehlen dem BSW dafür im Freistaat aber noch Strukturen, ein Landesverband und Regionalverbände sollen bald gegründet werden. Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bei den Kommunalwahlen und der Europawahl im Juni bereits antreten. Auch in Mittelsachsen. Aktuell fehlen dem BSW dafür im Freistaat aber noch Strukturen, ein Landesverband und Regionalverbände sollen bald gegründet werden.