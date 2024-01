Wird Sachsen unregierbar?

Sieben Monate vor der Landtagswahl zeigt die neue MDR-Umfrage, dass es dieses Mal so eng wie noch nie werden könnte.

Sieben Monate können ziemlich lang sein – oder auch sehr kurz. Die Ergebnisse der aktuellen Sonntagsfrage in Sachsen scheinen jedenfalls einen Trend zu bestätigen: Das Land ist gespalten. Mit der AfD steht jene Partei, gegen deren Radikalisierung derzeit Zehntausende auch in Sachsen auf die Straße gehen, so gut da wie keine andere. Und das auch – oder gerade – nach der von der Partei gerichtlich beklagten Einstufung durch den sächsischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch.

Die AfD kanalisiert den Protest der Unzufriedenen

Der AfD-Wert deutlich jenseits der 30 Prozent ist eine Konstante, die nach Corona-Einschränkungen im Alltag, gestiegenen Lebenshaltungskosten und monatelang diskutierten Sparplänen der Ampel im Bund für die seit 2019 größte Oppositionspartei in Sachsen gar nicht so überraschend ist. Die AfD kanalisiert den Protest der Unzufriedenen – und außer ihr gibt es keine andere politische Kraft von Belang, die nirgendwo in Deutschland mitregiert.

Zumindest bisher war das so. Auffällig ist, dass das neue BSW Sahra Wagenknechts Ex-Partei in Existenznöte stürzt, aber nicht der AfD zu schaden scheint. Ob das nur ein vorübergehender Hype ist, der auf der Popularität der in Sachsen gar nicht zur Wahl stehenden Wagenknecht fußt? Dass eine Partei noch vor ihrem Gründungsparteitag solche Umfrageergebnisse erzielt, ist ein Novum - dürfte aber auch mit der medialen Omnipräsenz der früheren Linken zu tun haben.

Geschlossenheit allein wird der Linkspartei nicht helfen

Noch ist der erstmalige Absturz auf unter fünf Prozent für Sachsens Linke nur ein Umfrage-Wert – aber einer, der sie zur Unzeit trifft. Geschlossenheit allein wird in diesem Existenzkampf vermutlich nicht reichen. Die Partei, deren einziger Ministerpräsident am 1. September im Nachbarland Thüringen zur Wahl steht, muss in Sachsen um ihre parlamentarische Zukunft fürchten.

Die Konstanz der AfD fällt auch deshalb so stark ins Gewicht, weil die Konkurrenz schwächelt. Dennoch wird an der CDU auch bei der Regierungsbildung nach dem 1. September kein Weg vorbeiführen – ob sie am Ende doch noch auf Platz 1 einkommt oder nicht. Dass Michael Kretschmers Kurs gegen Ampel und Grüne nicht stärker bei den Sachsen verfängt, könnte der Union zu denken geben. Aber, nicht vergessen: Die Entscheidung fällt am 1. September. Kretschmer wäre nicht der erste Ministerpräsident, dessen Amtsbonus seiner Partei auf den letzten Metern noch eine erfolgreiche Aufholjagd beschert.

Die Minderheitsregierung als bessere Wahl?

Bei diesem Zweikampf nicht unter die Räder zu kommen, wird für die „kleinen“ Parteien nicht leichter werden als 2019. Auf sie wird es am Ende zur Mehrheitsbildung ankommen. SPD und Grüne wollen beide mit der CDU weiterregieren – am liebsten ohne den jeweils anderen. Vermutlich wird es zu zweit aber nicht reichen. Schon 2019 war das schwarz-grün-rote Dreierbündnis die einzige realistische Option. Doch je mehr Parteien an der Regierung beteiligt werden, umso größer ist die Gefahr, damit jene zu stärken, gegen die das Bündnis geschmiedet wird: die AfD. Ein Teufelskreis, zumindest in Krisenzeiten. Die Möglichkeit einer Minderheitsregierung sollte deshalb mehr als nur ein Gedankenspiel sein. (tz)