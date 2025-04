Landtagswahl Erzgebirge 2024 - Parteien, Kandidaten, Ergebnisse

Aue 5 min.

„Der Wandel muss jetzt kommen“: Das sagen Erzgebirger zum Ergebnis der Bundestagswahl

Fast jeder zweite Erzgebirger hat am Sonntag die AfD gewählt. Die CDU folgt mit großem Abstand auf Platz zwei. Was denken die Menschen in der Region nach der Bundestagswahl über deren Ausgang – und über eine CDU-geführte Regierung?