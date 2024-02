Vorschlag der Kinderbürgermeisterin: Briefkästen für Wünsche an Schulen

Die Stadtverwaltung Thalheim prüft das Ansinnen. Ziel: Es soll allen Schülern die Chance bieten sich zu äußern.

Die Thalheimer Kinderbürgermeisterin Alessia Meischner hat vorgeschlagen, Briefkästen in den drei Thalheimer Schulen - Grundschule, Oberschule, Montessori Schule – zu installieren, in denen Kinder ihre Wünsche einreichen können. Vor allem die Kinder, die sich nicht so recht trauen, könnten sich so bemerkbar machen. Der Vorschlag wird...