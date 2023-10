Landtagswahl 2024: Wen die CDU im Erzgebirge ins Rennen schicken will

2024 wird der neue Landtag in Sachsen gewählt. Die CDU im Erzgebirgskreis will nun ihre Kandidaten nominieren. Fünf Bewerbungen liegen bereits vor.

Nach der Erzgebirgs-FDP will nun auch die hiesige CDU ihre Kandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominieren. Dafür sind nächste Woche fünf Mitgliederversammlungen für die fünf Erzgebirgswahlkreise geplant. Auftakt ist am Montag, 18 Uhr in der Goldnen Sonne in Schneeberg. Für den Wahlkreis Erzgebirge (WKE) 2 geht Eric Dietrich...