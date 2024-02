Bündnis Sahra Wagenknecht plant eigenen Verband im Erzgebirge

Nach der Gründung der Partei suchen BSW-Mitglieder und Sympathisanten nach Unterstützern. Ziel ist der Einzug in Kommunalparlamente. Noch aber bleibt der Name eines Parteimitglieds geheim.

450 Mitglieder hat die vor einem Monat gegründete Partei um Sahra Wagenknecht – drei im Erzgebirgskreis. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will bei den Kommunalwahlen wie bei der Europawahl am 9. Juni antreten. Nun steht fest: Es soll dafür im Erzgebirgskreis ein Kreisverband aufgebaut werden. Bislang war in der sächsischen Gruppe um...