Die Kommunalwahlen 2024 in Sachsen im Überblick

Die Kommunalwahlen in Sachsen 2024 hat am 9. Juni 2024 stattgefunden. Alle Ergebnisse der Kommunalwahlen in Sachsen finden Sie hier . Die Wahlen wurden parallel zur Wahl des Europäischen Parlaments abgehalten. Die Bürgerinnen und Bürger haben ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten gewählt. Die Mitglieder der Stadt- und Gemeinderäte wurden in den Städten und Gemeinden gewählt. In 10 Kreistagen wurden Mitglieder gewählt: Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Zwickau, Vogtlandkreis, Leipzig, Bautzen, Görlitz, Meißen, Nordsachsen, Sächsische Schweiz - Osterzgebirge . In über 850 Ortschaftsräten wurden Mitglieder gewählt. In der Landeshauptstadt Dresden wurden 10 Stadtbezirksbeiräte gewählt. Weiter lesen...

Wann finden die Kommunalwahlen statt?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen und ausländischen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet mit Hauptwohnsitz wohnen. Die regelmäßigen Wahlen zu den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten finden alle fünf Jahre zwischen dem 1. April und dem 30. Juni statt. Das Sächsische Staatsministerium des Innern bestimmt den konkreten Termin für die regelmäßigen Kommunalwahlen jeweils ungefähr ein Jahr vorher durch Bekanntmachung im Sächsischen Amtsblatt.

Wer wird bei den Kommunalwahlen gewählt?

Die Kommunalwahlen in Sachsen 2024 sind ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Selbstorganisation der Kommunen. Die Wahlen bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten zu wählen. Die Mitglieder dieser Gremien sind für die Entscheidungen in vielen Bereichen des kommunalen Lebens verantwortlich. Typische Aufgaben sind zum Beispiel diese:

Öffentliche Ordnung (Parkplatz-Kontrolle)

Feuerwehr

Schulgebäude und Verwaltungspersonal

Kultur (Bücherei, Volkshochschule,...)

Abwasser-/Abfallbeseitigung

Wasser-/Energieversorgung

Öffentlicher Nahverkehr

Anlagen-Kontrolle und -Aufbereitung (Friedhof, Sportplätze,...)

Wie wählt man richtig?

In Sachsen ist jeder wahlberechtigt, der mindestens 18 Jahre alt und Bürgerinnen oder Bürger einer Gemeinde oder eines Landkreises ist. Auch EU-Wohnbürger, also EU-Bürger mit Mindestwohndauer von drei Monaten im jeweiligen Landkreis, sind wahlberechtigt. Wer sich selbst für die Wahl zum Gemeinderat oder Kreistag aufstellen lassen will, sollte diese Anforderungen ebenfalls erfüllen. Anders als bei anderen Wahlen in Deutschland, haben Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl drei Stimmen je Wahlbereich. Diese kann man kumulieren und panaschieren, das bedeutet entweder dem selben Bewerber alle drei Stimmen zu geben oder diese auf zwei bis drei Bewerber aus gleicher oder anderer Partei aufzuteilen.

Warum wird gewählt?

Die Kommunalwahlen in Sachsen 2024 sind auch ein wichtiger Indikator für die politische Stimmung im Freistaat. Die Ergebnisse der Wahlen werden zeigen, welche Parteien und Gruppierungen in den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten vertreten sein werden. Die Ergebnisse der Wahlen können auch Auswirkungen auf die Landespolitik haben.

Insgesamt sind die Kommunalwahlen in Sachsen 2024 ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Selbstorganisation der Kommunen. Die Wahlen bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Gemeinderäten, Kreistagen und Ortschaftsräten zu wählen. Die Ergebnisse der Wahlen werden zeigen, welche Parteien und Gruppierungen in den Gremien vertreten sein werden und können auch Auswirkungen auf die Landespolitik haben. Auf dieser Seite halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Wo wird gewählt?

Im Erzgebirgskreis gibt es diese Städte und Gemeinden: Amtsberg, Annaberg-Buchholz, Aue-Bad Schlema, Auerbach, Bärenstein, Bockau, Börnichen/Erzgeb., Breitenbrunn/Erzgeb., Burkhardtsdorf, Crottendorf, Deutschneudorf, Drebach, Ehrenfriedersdorf (Stadt), Eibenstock, Elterlein, Gelenau/Erzgeb., Geyer, Gornau/Erzgeb., Gornsdorf, Großolbersdorf, Großrückerswalde, Grünhain-Beierfeld, Grünhainichen, Heidersdorf, Hohndorf, Jahnsdorf/Erzgeb., Johanngeorgenstadt, Jöhstadt, Königswalde, Lauter-Bernsbach, Lößnitz, Lugau/Erzgeb., Marienberg, Mildenau, Neukirchen/Erzgeb., Niederdorf, Niederwürschnitz, Oberwiesenthal, Oelsnitz/Erzgeb., Olbernhau, Pockau-Lengefeld, Raschau-Markersbach, Scheibenberg, Schlettau, Schneeberg, Schönheide, Schwarzenberg/Erzgeb., Sehmatal, Seiffen/Erzgeb., Stollberg/Erzgeb., Stützengrün, Tannenberg, Thalheim/Erzgeb., Thermalbad Wiesenbad, Thum, Wolkenstein, Zschopau, Zschorlau, Zwönitz

Im Landkreis Mittelsachsen gibt es diese Städte und Gemeinden: Altmittweida, Augustusburg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Brand-Erbisdorf, Burgstädt, Claußnitz, Döbeln, Dorfchemnitz, Eppendorf, Erlau, Flöha, Frankenberg/Sa., Frauenstein (Erzgebirge), Freiberg, Geringswalde, Großhartmannsdorf, Großschirma, Großweitzschen, Hainichen, Halsbrücke, Hartha, Hartmannsdorf (bei Chemnitz), Jahnatal, Königsfeld, Königshain-Wiederau, Kriebstein, Leisnig, Leubsdorf, Lichtenau, Lichtenberg/Erzgeb., Lunzenau, Mittweida, Mühlau, Mulda/Sa., Neuhausen/Erzgeb., Niederwiesa, Oberschöna, Oederan, Penig, Rechenberg-Bienenmühle, Reinsberg, Rochlitz, Rossau, Roßwein, Sayda, Seelitz, Striegistal, Taura, Waldheim, Wechselburg, Weißenborn/Erzgeb., Zettlitz

Im Vogtlandkreis gibt es diese Städte und Gemeinden: Adorf/Vogtl., Auerbach/Vogtl., Bad Brambach, Bad Elster, Bergen, Bösenbrunn, Eichigt, Ellefeld, Elsterberg, Falkenstein/Vogtl., Grünbach, Heinsdorfergrund, Klingenthal, Lengenfeld, Limbach, Markneukirchen, Mühlental, Muldenhammer, Netzschkau, Neuensalz, Neumark, Neustadt/Vogtl., Oelsnitz/Vogtl., Pausa-Mühltroff, Plauen, Pöhl, Reichenbach im Vogtland, Rodewisch, Rosenbach/Vogtl., Schöneck/Vogtl., Steinberg, Theuma, Tirpersdorf, Treuen, Triebel/Vogtl., Weischlitz, Werda

Im Landkreis Zwickau gibt es diese Städte und Gemeinden: Bernsdorf, Callenberg,Crimmitschau, Crinitzberg, Dennheritz, Fraureuth, Gersdorf, Glauchau, Hartenstein, Hartmannsdorf b. Kirchberg, Hirschfeld, Hohenstein-Ernstthal, Kirchberg, Langenbernsdorf, Langenweißbach, Lichtenstein/Sa., Lichtentanne, Limbach-Oberfrohna, Meerane, Mülsen, Neukirchen/Pleiße, Niederfrohna, Oberlungwitz, Oberwiera, Reinsdorf, Remse, Schönberg, St. Egidien, Waldenburg, Werdau, Wildenfels, Wilkau-Haßlau, Zwickau