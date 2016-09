Einheitsfeier: Kaffeetafel im Dresdner Zwinger

erschienen am 28.09.2016



Dresden (dpa/sn) - Für ehrenamtliche Helfer aus ganz Deutschland wird am Sonntag zur Einheitsfeier im Dresdner Zwinger eine 100 Meter lange Kaffeetafel aufgebaut. Damit bedanke sich der Freistaat bei rund 300 Frauen und Männern, die Besonderes im Ehrenamt geleistet hätten, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) begrüße die Bürgerdelegationen aus allen 16 Bundesländern. Sie stünden stellvertretend für all jene, sich in ihrer Freizeit für andere Menschen engagierten - etwa in der Jugendarbeit oder der Flüchtlingshilfe. Serviert werden sächsisches Gebäck und Kuchen - wie die bekannte Eierschecke.