Fast 30 Jahre nach Tat: Anklage im Mordfall Heike Wunderlich

erschienen am 21.09.2016



Zwickau (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Zwickau hat im Fall Heike Wunderlich Anklage wegen Mordes gegen einen 61-Jährigen erhoben. Sie wirft dem gebürtigen Sachsen vor, die 18-Jährige am 9. April 1987 in einem Wald bei Plauen vergewaltigt und danach erdrosselt zu haben. Der Mann war Anfang April in Gera (Thüringen) verhaftet worden, wo er seit einigen Jahren wohnte. Auf seine Spur waren die Ermittler nach 29 Jahren durch erneute DNA-Untersuchungen gekommen. «Seine DNA war in der Datei», sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Mittwoch. Er sei wegen Gewalt- und Sexualdelikten vorbestraft. Die Akte war zwei Jahre nach der Tat zunächst geschlossen worden, die Polizei hatte sich danach aber immer wieder mit dem Fall beschäftigt.