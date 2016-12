Figuren der Sängerknaben an Denkmal in Leipzig gestohlen

erschienen am 05.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Unbekannte haben von einem Denkmal im Leipziger Rosental drei Skulpturen von Sängerknaben gestohlen. Die schwarz gestrichenen Figuren, zwei aus Gusseisen, eine aus Bronze, sind etwa einen Meter hoch und wiegen etwa 60 Kilogramm, wie das Kulturamt der Stadt am Montag mitteilte. Eine verbliebene Figur sei umgehend demontiert und in Sicherheit gebracht worden. Für die Neuanfertigung der Skulpturen werden laut Stadt 20 000 Euro veranschlagt. Den Angaben zufolge rissen die Täter die drei Skulpturen am Wochenende aus dem Gestein des Denkmals.

Das Monument aus dem Jahr 1868 erinnert an den Komponisten Carl Friedrich Zöllner (1800-1860). Aus seiner Feder stammen bekannte Lieder wie «Das Wandern ist des Müllers Lust».