Flüchtling an Baum gefesselt: Andrang vor Prozess

erschienen am 24.04.2017



Kamenz (dpa/sn) - Unter großem Andrang hat am Montag in Kamenz der Prozess gegen vier Männer begonnen, die vor knapp einem Jahr einen psychisch kranken Flüchtling an einen Baum gefesselt hatten. Schon über eine Stunde vor Beginn hatten sich knapp 100 Menschen vor dem Amtsgericht eingefunden - überwiegend Unterstützer der Angeklagten. Den Männern im Alter von 29 bis 56 Jahren wird Freiheitsberaubung vorgeworfen. Sie hatten den 21 Jahre alten Iraker nach einer Auseinandersetzung aus einem Supermarkt in Arnsdorf (Landkreis Bautzen) gezerrt und mit Kabelbindern gefesselt. In der vergangenen Woche war die Leiche des Irakers im Tharandter Wald gefunden worden. Laut Obduktionsergebnis starb er bereits im Januar an Unterkühlung.