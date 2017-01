Frau verursacht Verkehrsunfall mit 3,54 Promille

erschienen am 05.01.2017



Glauchau (dpa/sn) - Eine betrunkene Autofahrerin hat in Glauchau einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau am Vortag an einem Kreisverkehr auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Dessen Insassen wurden leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei der Unfallverursacherin ergab nach Polizeiangaben 3,54 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen.