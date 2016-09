Frauen in der Wissenschaft:Â Stange mahnt Kulturwandel an

Frauen in der Wissenschaft: Stange mahnt Kulturwandel an

erschienen am 21.09.2016



Leipzig (dpa/sn) - Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) hält einen weiteren Kulturwandel zugunsten von Frauenkarrieren an Sachsens Hochschulen für nötig. Er müsse bei jedem und jeder Einzelnen anfangen und sich durch alle Schichten und Hierarchien der Gesellschaft ziehen, sagte sie bei einem Erfahrungsaustausch mit Nachwuchswissenschaftlern am Mittwoch an der Universität Leipzig. «Vereinbarkeit von Familie und akademischer Laufbahn darf nicht dem Zufall überlassen bleiben.»

Ziel müsse es sein, an Hochschulen eine für Frauen positiv strukturierte Arbeitswelt zu schaffen, «ohne dass Frauen wie Männer agieren oder ihre Lebensentwürfe denen von Männern anpassen müssen.» Die Berufung in Ämter und Positionen und die Würdigung akademischer Leistungen müssten unabhängig vom Geschlecht sein und bleiben.

Das Ministerium sieht Nachholbedarf bei Professorinnen und in den Spitzenämtern der Hochschulen. Derzeit trauen sich demnach nur 40 Prozent der Frauen Promotionen zu und der Anteil der Professorinnen liegt bei 20 Prozent. Unter anderem mit einem Rahmenkodex für gute Beschäftigung soll die Situation für Wissenschaftlerinnen an Hochschulen verbessert werden. Ab 2017 ist die Vergabe von sechs Millionen Euro pro Jahr an dessen Umsetzung gekoppelt.