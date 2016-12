Gleichbleibende Zahl von Wohnungseinbrüchen erwartet

erschienen am 28.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Sachsen rechnet damit, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche in diesem Jahr so hoch ist wie 2015. «Wir gehen von Plus Minus Null aus», sagte der Sprecher des Landeskriminalamtes, Tom Bernhardt, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Klarheit bringe aber erst die im Frühjahr erscheinende Kriminalitätsstatistik. 2015 hatte Sachsen einen Zuwachs an Wohnungseinbrüchen um zehn Prozent auf 4257 Fälle registriert. Etwa jeder fünfte Fall konnte aufgeklärt werden. 86,5 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen waren Deutsche.

Die in Düsseldorf erscheinende «Rheinische Post» hatte am Mittwoch berichtet, dass Experten erstmals seit Jahren bundesweit eine sinkende Zahl von Wohnungseinbrüchen erwarten. «Die Zahlen der ersten drei Quartale deuten im Vergleich zum Vorjahr darauf hin, dass wir 2016 möglicherweise einen leichten Rückgang der Einbrüche in Deutschland verzeichnen könnten», sagte der Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Alexander Endland.