"Gruppe Freital": Informant war kein V-Mann

erschienen am 17.11.2016



Dresden. Der Informant aus der rechtsterroristischen "Gruppe Freital" hatte zwar Kontakt zu Polizei und Verfassungsschutz, er war aber kein V-Mann. Das war am Donnerstag in Dresden das Ergebnis der ersten Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag. Der Freitaler hatte sich im Oktober 2015 den Behörden offenbart. Nur etwa zehn Tage später kam es zum fünften und letzten Anschlag der Gruppe in Sachsen. Allein dieses Bombenattentat auf eine Asylbewerberunterkunft hat die Generalbundesanwaltschaft vergangene Woche als vierfachen Mordversuch angeklagt.

Landespolizeipräsident, Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft und des Verfassungsschutzes versicherten, keine Kenntnis von weiteren geplanten Anschlägen gehabt zu haben, hieß es aus den Regierungsfraktionen. "Derzeit kann die Frage ,Hätte der Anschlag verhindert werden können?' noch nicht abschließend beantwortet werden", sagte der Chef des parlamentarischen Rechtsausschusses, Klaus Bartl (Linke). "Soweit bin ich noch nicht." Das Gremium vertagte sich auf nächste Woche. CDU, SPD und AfD sehen aber eine Veröffentlichung des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" entkräftet. Es habe zwar telefonischen Kontakt mit dem Verfassungsschutz gegeben, zu Treffen sei es nicht gekommen. Dort überwog offenbar die Ansicht, dass der Zeuge selbst tief in Aktivitäten der Gruppe verstrickt sei. Das habe sich bestätigt. Der Innenexperte der Grünen, Valentin Lippmann, kritisierte: "Polizei und Staatsanwaltschaft hätten schnellere Schlüsse zur Gefährlichkeit der Nazigruppe ziehen müssen." (uk)