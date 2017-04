Königstein: Wismut errichtet Neubau für 9,3 Millionen Euro

erschienen am 06.04.2017



Königstein (dpa/sn) - Der Wismut-Standort Königstein (Sächsische Schweiz) bekommt für rund 9,3 Millionen Euro einen Neubau. Damit solle der Standort für die noch anstehenden Aufgaben bis 2045 fit gemacht werden, erklärte die Wismut GmbH am Donnerstag zur Grundsteinlegung. Das Unternehmen ist für die Beseitigung von Altlasten aus dem Uranerzabbau in Sachsen und Thüringen zuständig. In Königstein kümmert sich die Wismut um die Reinigung von Grubenwasser. Jedes Jahr werden einige Tonnen des strahlenden Metalls herausgefiltert. 2016 wurden 44 Tonnen Uran minderer Qualität an ein US-Unternehmen verkauft, 2017 sollen 30 bis 40 Tonnen Uran verkauft werden.

Bisher wurde in Königstein, wo einst das Uran mit chemischen Verfahren und Schwefelsäure aus dem Berg geholt wurde, gut die Hälfte der ehemaligen Grube geflutet. Eine weitere Wasserbehandlung ist bis mindestens 2045 notwendig, hieß es.

Der Neubau soll 2018 bezogen werden. Er beherbergt unter anderem die Steuerzentrale für die Aufbereitungsanlage von Flutungswasser sowie das Labor und die Räume für die Grubenwehr. Nicht mehr benötigte Gebäude wie Küche, Heizhaus oder das alte Laborgebäude werden abgerissen.

Die 1991 gegründete Wismut ist im Besitz des Bundes. Sie beseitigt die Hinterlassenschaften aus dem Uranabbau der Sowjetisch-Deutschen Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut von 1946 bis 1990.