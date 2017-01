Leipzigs Zoo muss Kleinhirsche nicht töten

Leipzig (dpa/sn) - Der Leipziger Zoo muss nach Angaben der Europäischen Kommission nicht wegen einer EU-Verordnung seine chinesischen Kleinhirsche töten. Die Verordnung schreibe das Töten von Tieren nicht vor, erklärte Reinhard Hönighaus, Sprecher der EU-Kommission in Deutschland am Montag in Berlin. Zoos könnten die in der Verordnung aufgeführten Tiere bis zu deren natürlichen Tod halten. Der Zoo hatte mit Verweis auf die EU-Verordnung mitgeteilt, die Haltung der Chinesischen Muntjaks zu beenden und vier noch im Zoo lebende Tiere zu schlachten und an Raubtiere zu verfüttern.