Liedermacher-Fest: «Hoyschrecke» feiert 20. Geburtstag

erschienen am 25.11.2016



Hoyerswerda (dpa/sn) - Hoyerswerda wird am Wochenende wieder zur Stadt der Liedermacher aus ganz Deutschland. Bereits zum 20. Mal treffen sich unter dem Titel «Hoyschrecke» ab heute Songpoeten und Liedgruppen zum Musizieren und zum Wettbewerb um den Publikumspreis «Hoyschrecke» in der Kulturfabrik. Wie der Veranstalter mitteilte, werden zum dreitägigen Fest 30 Solisten und Gruppen im Bürgerzentrum Braugasse erwartet. Neben dem Wettbewerbskonzert werden auch ehemalige Finalisten des Liedermacher-Wettstreits zu hören sein. Eine offene Bühne kann kostenlos besucht werden. Das Liedermachertreffen wurde 1997 vom Verein Kulturfabrik mit Unterstützung des Liedrockpoeten und singenden Baggerfahrers Gerhard Gundermann (1955 - 1998) sowie dem Verein Profolk ins Leben gerufen. Seitdem kommen jährlich im November die Liedermacher des Landes in die sächsische Stadt.