Mann bei Brand im Landkreis GÃ¶rlitz gestorben

Mann bei Brand im Landkreis Görlitz gestorben

erschienen am 15.10.2016



Groß Düben (dpa/sn) - Bei einem Feuer im Landkreis Görlitz ist in der Nacht zum Samstag ein 54 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Die Flammen brachen aus bisher ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus in Groß Düben aus, wie die Polizei in Görlitz am Samstag mitteilte. Außer dem 54-Jährigen wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt. Der Mann lebte laut Polizei allein. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.