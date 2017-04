Minister will Staatstrojaner auf Computern ermöglichen

15.02.2017

freiepresse.de

Sachsen

Mario Hösel

Bella Vita in der SPD

Lunzenau. Mit Martin Schulz als Kanzlerkandidaten erleben die Sozialdemokraten in diesen Tagen einen unerwarteten Höhenflug. Stimmung und Umfragewerte steigen, Mitgliederzahlen schnellen in die Höhe. Ob 93-jähriger Senior oder junge Italienerin - auch in Sachsen finden viele wieder Geschmack an der Partei. Doch weiterlesen