NS-Opfer zweiter Klasse

"Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" wurden 400.000 Menschen von den Nazis zwangssterilisiert. In Sachsen läuft noch immer die historische Aufarbeitung dieser Verbrechen. Die Betroffenen, die lebenslang litten, sind gegenüber anderen Opfern des Nationalsozialismus bis heute benachteiligt.

Von Oliver Hach

erschienen am 15.12.2016



Chemnitz. Die Kleinstadt Rochlitz am 13. März 1945. Die Alliierten rücken immer näher an die Mulde heran, doch Mediziner vollstrecken weiter die Gesetze der NS-Rassenhygiene. Im Stadtkrankenhaus werden dem zwölfjährigen Rudolf Brantner an diesem Tag die Samenleiter durchtrennt. Als "Zigeunermischling" - sein Vater ist Sinto - gilt der Junge den Nazis als Gefahr für die "Volksgesundheit". Die Täter wissen jedoch genau, dass sie damit ein Verbrechen verüben: In den Krankenaufnahme- und Operationsbüchern wird der Eingriff als "Blinddarmentzündung" verschleiert.

Rudi Brantner erging es wie seinem Vater und seinen beiden älteren Brüdern: Aus "rassischen Gründen" durften sie sich nicht fortpflanzen. Bis zu 400.000 Menschen wurden in Deutschland zwischen 1933 und 1945 gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. In erster Linie waren davon psychisch Kranke, aber auch Menschen mit erblicher Taubheit oder Blindheit und sogar Alkoholiker betroffen. Sie wurden zu Opfern des "Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses", auch bekannt als "Erbgesundheitsgesetz", mit dem die Nationalsozialisten ihre Rassenlehre umsetzten.

Allein in Sachsen, so dokumentiert jetzt die Landeszentrale für politische Bildung in einem neuen Sammelband, wurden in der NS-Zeit etwa 25.000 gerichtlich angeordnete Zwangssterilisationen vollstreckt.Boris Böhm, einer der Autoren des Buchs "Nationalsozialistische Zwangssterilisationen in Sachsen 1933-1945", ist Leiter der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein der Stiftung Sächsische Gedenkstätten. In der Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein ermordeten die Nazis mehr als 13.000 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen. Böhm beschreibt in dem neuen Buch die Strukturen der NS-Justiz und der NS-Medizin in der Region, die die Zwangssterilisationen anordnete und vollstreckte. Oberste juristische Instanz war das Erbgesundheitsobergericht in Dresden. Darunter standen Erbgesundheitsgerichte in Bautzen, Chemnitz, Dresden, Freiberg, Leipzig, Plauen und Zwickau, die nach Inkrafttreten des Erbgesundheitsgesetzes im Juli 1933 an den jeweiligen Amtsgerichten geschaffen wurden. Entschieden wurde dort meist nach Aktenlage, Urteile fielen im 15-Minuten-Takt.

"Der Zuchtgedanke ist der Kerngedanke des Rassegedankens", hieß es in der Ausführungsverordnung des Gesetzes. Dazu, so berichtet Böhm, lief eine Kampagne in der gleichgeschalteten Presse. Potenziell Betroffene sollten selbst die Sterilisierung beantragen. "Es wurde propagiert, dass es für den Einzelnen schmerzhaft sein kann, aber dass er das Opfer für den Volkskörper bringen müsse." Besonders perfide: Psychiatrie-Patienten, die über Weihnachten und im Sommer zu ihren Familien nach Hause durften, wurde dies nur noch erlaubt, wenn sie sterilisiert waren. "Mit dem Druckmittel", so Böhm, "schaffte man es, dass sich Hunderte freiwillig meldeten." Vollzogen wurden die Unfruchtbarmachungen in besonders ausgewiesenen Sterilisationskliniken. In Chemnitz gehörten dazu das Küchwaldkrankenhaus, das Krankenhaus Zschopauer Straße (heute Klinikum Chemnitz) und das Bezirkskrankenhaus Rabenstein. Allein im Jahr 1934 wurden in Chemnitz auf Weisung des dortigen Erbgesundheitsgerichts 461 Menschen ihrer Zeugungsfähigkeit beraubt. Bei den meisten Betroffenen hatte man "Schwachsinn" und Schizophrenie diagnostiziert. Einer der aktivsten Vollstrecker der "NS-Rassenhygiene" in Sachsen war der Direktor der Staatlichen Frauenklinik Chemnitz, Gustav Schuster (1886-1950). Der aus Aue stammende überzeugte Nazi, seit 1930 Parteimitglied, später Gauredner und NSDAP-Kreisstellenleiter, lehnte etwa Kaiserschnitte ab, weil die Methode angeblich von jüdischen Ärzten entwickelt wurde. 1945 wurde er verhaftet, fünf Jahre später starb er in der Strafanstalt Waldheim. Schon kurz nach Kriegsende hatte die sowjetische Besatzungsmacht die Zwangssterilisation als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft und die Voraussetzungen für eine strafrechtliche Verfolgung geschaffen.Der Mittweidaer Historiker Jürgen Nitsche, der ebenfalls an der Publikation der Landeszentrale für politische Bildung mitgewirkt hat, kommt jedoch zu der Einschätzung, dass letztlich nur wenige Ärzte und Richter verurteilt wurden. Dabei, so Nitsche, seien sogar 5000 bis 6000 Menschen unmittelbar an den Folgen der Zwangssterilisation gestorben. "Die Namen dieser Opfer sind weitgehend unbekannt", sagt Nitsche. Die Überlebenden indes litten lebenslang. Einer der Brantner-Brüder nahm sich das Leben, ein anderer wurde Alkoholiker.