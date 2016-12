Neue Technik für historische Dresdner Schwebebahn

erschienen am 30.12.2016



Dresden (dpa/sn) - Die historische Schwebebahn am Loschwitzer Elbhang in Dresden geht in die Winterpause. Vom 2. Januar an bauen Fachleute neue Technik in die 115 Jahre alte Bahn, wie die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Freitag mitteilten. Unter anderem werden die Antriebstechnik sowie sämtliche elektrischen Anlagen erneuert, die nach rund 20 Betriebsjahren verschlissen sind.

Weil es keine Ersatzteile mehr gab, sei die Bahn mehrfach kurzfristig ausgefallen, hieß es. Das soll mit der neuen Technik, die etwa den automatischen Fahrbetrieb, die Anlagen in beiden Bahnen sowie die Datenübertragung steuert, verhindert werden. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 600 000 Euro; 450 000 Euro steuert der Freistaat bei. Noch vor Ostern soll die historische Schwebebahn wieder Fahrt aufnehmen.