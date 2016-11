Neuer Chef im Leipziger Naturkundemuseum tritt Amt an

erschienen am 01.12.2016



Leipzig (dpa/sn) - Ronny Maik Leder tritt am Donnerstag sein Amt als neuer Direktor des Naturkundemuseums Leipzig an. Die Stelle war seit Januar 2014 unbesetzt, nachdem Leders Vorgänger Rudolf Schlatter in den Ruhestand gegangen war. Leder studierte an der Universität Leipzig Geologie und Paläontologie und promovierte dort zum Paläobiologen, der sich der Erforschung ausgestorbener Organismen widmet. Leder war zuletzt am Florida Museum of Natural History in den USA tätig.