Neunjährige neue Striezelmarkt-Pfefferkuchenprinzessin

erschienen am 27.11.2016



Dresden (dpa/sn) - Ronja aus Naunhof (Landkreis Leipzig) ist die neue Pfefferkuchenprinzessin. Die Neunjährige wurde am Sonntag auf dem Dresdner Striezelmarkt gekrönt. Das braunhaarige Mädchen hatte die Jury mit einer selbst geschriebenen Geschichte überzeugt. Insgesamt hatten sich 48 Sechs- bis Zehnjährige für den zum elften Mal vergebenen Titel beworben. Sie sangen, turnten und spielten auf einem Instrument vor. Der Wettbewerb soll die Pfefferküchlereien der Region huldigen und zugleich künstlerische Talente fördern, wie Sprecher Alexander Siebecke sagte. Gewinnerin Ronja wurde vor zahlreichen Zuschauern mit Kleid, Krone und Riesenpfefferkuchen ausgestattet. Ihre erste Amtshandlung: «Pfefferkuchen-Orden» als Dankeschön an Lieblingsmenschen, Omas und Opas verteilen.