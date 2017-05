Premiere auf der Felsenbühne Rathen: «Die Goldene Gans»

erschienen am 12.05.2017



Rathen (dpa/sn) - Auf der Felsenbühne Rathen geht es an diesem Wochenende märchenhaft zu. Zur Saisoneröffnung präsentieren die Landesbühnen Sachsen die Premiere des Märchens «Die Goldene Gans». Peter Kube hat den Klassiker der Brüder Grimm in Szene gesetzt, wie die Bühne am Freitag mitteilt. Am Wochenende darauf gibt es Winnetou I. Die von Sandsteinfelsen umgebene Naturbühne in Rathen gehört zu den schönsten ihrer Art in Deutschland.

Bis 27. August sind dort insgesamt 85 Vorstellungen geplant. Dazu gehört am 29. Juni eine Uraufführung - das musikalische Märchen «Die Sonne» von Reinhard Lakomy (1946-2013) und Monika Erhardt. Neben Märchen und Musical sind auch zwei Opern im Angebot: Mozarts «Zauberflöte» und «Der Freischütz» von Carl Maria von Weber.