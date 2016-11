Prozessauftakt gegen mutmaßliche Störer von Löscharbeiten

erschienen am 21.11.2016



Bautzen (dpa/sn) - Am Bautzener Jugendschöffengericht hat am Montag der Prozess gegen zwei Männer begonnen, die im vergangenen Februar die Löscharbeiten an einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Bautzen behindert haben sollen. Die beiden 21-jährigen Angeklagten räumten im Gerichtssaal ein, sich in den frühen Morgenstunden des 21. Februar im Gefahrenbereich des brennenden, noch unbewohnten sogenannten Husarenhofs aufgehalten zu haben. Sie bestritten aber, einem Platzverweis nicht gefolgt zu sein. Am Nachmittag sollten Zeugen befragt werden.

Ein dritter mutmaßlicher Störer erschien nicht zur Verhandlung. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Allen Beschuldigten werden noch weitere Straftaten zur Last gelegt. Die Anklage lautet unter anderem auf Widerstand, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Nach eigenen Aussagen hatten die 21-Jährigen auf einer Geburtstagsfeier über eine Whatsapp-Nachricht von dem Brand erfahren. Im bereits stark alkoholisierten Zustand hätten sie sich auf den Weg zur geplanten Flüchtlingsunterkunft gemacht. Den Platzverweis erhielten sie damals, weil brennende Ziegel herabzustürzen drohten. Doch dieser Anordnung widersetzten sie sich laut Anklage.

Die Strafkammer hat noch zwei weitere Verhandlungstage angesetzt. Wer das Feuer damals legte, ist bisher ungeklärt.