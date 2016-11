SC DHfK Leipzig 21:19 gegen GWD Minden

erschienen am 20.11.2016



Leipzig (dpa) - Der SC DHfK Leipzig sorgt in der Handball-Bundesliga weiter für Furore und kämpft zugleich rührend um Trainer Christian Prokop. Die Messestädter gewannen am Sonntag mit 21:19 (9:12) und eroberten den fünften Rang in der Tabelle zurück. Beste DHfK-Werfer vor 3969 Zuschauern in der Leipziger Arena waren Niclas Pieczkowski (5) und Alen Milosevic (5/2), bei den Gästen traf Aleksandar Svitlica (4/2) am erfolgreichsten.

Beide Teams lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, bis zur 15. Minute (4:4) war die Begegnung total ausgeglichen. Minden zog dann mit 8:5 (24.) und 11:7 (27.) davon. Nach dem Wechsel schaffte Leipzig in der 41. Minute den 15:15-Ausgleich, die Gäste ließen sich nicht beirren und legten wieder eine Dreitore-Führung vor (18:15/45.). Die Sachsen zeigte abermals Kämpferherz und dominierten die Schlussphase: Zehn Minuten vor Schluss gelang der erneute Ausgleich (18:18), drei Minuten vor Abpfiff die 20:19-Führung durch Aivis Jurdzs.

Unterdessen kämpften die Leipziger Fans um ihren Trainer Christian Prokop, der als Nachfolger von Dagur Sigurdsson als neuer Bundestrainer gehandelt wird. Mit Transparenten wie «Machs wie wir - bleib hier» oder «Trainer kommen und gehen - nur die Besten bleiben» sorgten die DHfK-Anhänger für rührende Szenen in der Leipziger Arena.