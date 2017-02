Sachsen baut eigenes Terrorabwehrzentrum auf

Nach dem Scheitern im Fall al-Bakr soll sich bei der Polizei einiges ändern. Auch Schneeberg hat etwas davon.

Von Uwe Kuhr

erschienen am 01.02.2017



Dresden. Sachsens Polizei wird sich für eine bessere Abwehr von Terrorgefahren neu organisieren. Dazu arbeitet der Freistaat bereits am Konzept für ein Polizeiliches Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum. Das teilte am Mittwoch im Landtag in Dresden Innenminister Markus Ulbig (CDU) mit. Die neue Behörde gehört zu einem ganzen Maßnahmenpaket. Es ist Ulbigs Antwort auf die groben Fehler der Polizei während des Anti-Terror-Einsatzes Anfang Oktober 2016 auf der Suche nach dem mutmaßlichen Bombenbauer Dschabir al-Bakr. Das Zentrum, das Ulbig künftig als "Herzstück des polizeilichen Staatsschutzes" sieht, soll im Landeskriminalamt (LKA) angesiedelt sein und die Kompetenzen des Leipziger Operativen Abwehrzentrums Extremismus (OAZ) bündeln.

Etwa 250 Mitarbeiter, darunter Mobile Einsatz- und Fahndungsgruppen, soll die neue Struktur vereinen, die dem Vernehmen nach ihren Sitz in Dresden bekommt. Bisher hat das OAZ, das die rechts- und linksextremistische Szene beobachtet, noch 115 Mitarbeiter. Die Planung des neuen Abwehrzentrums liegt in den Händen des Leipziger Polizeipräsidenten und OAZ-Chefs, Bernd Merbitz. Ihm wird mittelfristig die Leitung des gesamten LKA zugetraut. "Mit dem OAZ waren wir bei der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität ,rechts' und ,links' schon - auch im Bundesvergleich - sehr gut aufgestellt", so Ulbig. Das neue Abwehrzentrum solle bei der Bekämpfung aller Formen politisch motivierter Kriminalität daran anknüpfen.

Zu den Plänen des Innenministers gehört zudem, in besonders betroffenen Regionen Staatsschützer direkt in den Polizeirevieren vor Ort zu stationieren. Die personelle Stärkung des Mobilen Einsatzkommandos beim Staatsschutz soll die Möglichkeiten zur Überwachung von "Gefährdern" verbessern, so Ulbig.

Auslöser für die Umstrukturierung war ein Expertenbericht zum polizeilichen Scheitern im Fall al-Bakr. Dem vom LKA geleiteten Einsatz fehlten klare Kommandostrukturen, Führungsqualitäten und interne Kommunikation, so das Urteil. Der Terrorverdächtige sei in Chemnitz so dem Zugriff entkommen. Er wurde einen Tag später von syrischen Landsleuten der Polizei in Leipzig übergeben. Nunmehr soll "ausnahmslos" die jeweilige Polizeidirektion vergleichbare Einsätze führen, so Ulbig. In Schneeberg entstehe an der Polizeischule extra für Terror- und Amoksituationen ein Übungs- und Trainingszentrum.

Fußfessel soll helfen

Islamistische Gefährder, denen jederzeit ein Anschlag zugetraut wird, sollen künftig mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden können. Das beschloss am Mittwoch das Bundeskabinett. Da die meisten Gefährder aber nach Landesrecht überwacht werden, sollen die Länder jetzt rasch nachziehen - das fordert Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) zeigte sich gestern dafür offen.

Die elektronische Fußfesselist ein am Bein getragener Sender. Er schlägt Alarm, sobald sich ein Träger zum Beispiel einer für ihn verbotenen Zone nähert oder ein definiertes Gebiet verlässt. Die Überwachungsstelle der Bundesländer im hessischen Bad Vilbel behält alle Fußfesselträger - derzeit 88 - im Blick. Geht ein Alarm los, ruft ein Mitarbeiter den Fußfesselträger auf dessen Handy an. Meldet dieser sich nicht, wird die Polizei vor Ort alarmiert.