Sachsen feiert fünf Jahre Verbindungsbüro in Prag

erschienen am 23.05.2017



Prag/Dresden (dpa) - Seit fünf Jahren ist Sachsen mit einem eigenen Verbindungsbüro in Tschechien vertreten. Um das zu feiern, werden Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) und seine Minister heute ihre Kabinettssitzung in Prag abhalten. Als Gast ist Tschechiens christdemokratischer Wissenschaftsminister Pavel Belobradek dabei.

Zu einem anschließenden Empfang im barocken Palais Liechtenstein am Moldau-Ufer werden der sozialdemokratische Regierungschef Bohuslav Sobotka sowie zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur und Gesellschaft erwartet.

Das Verbindungsbüro will ein Schaufenster Sachsens im Nachbarland sein. Es dient als Anlaufstelle für Schulen, Unternehmen, Institutionen und Vereine. Die «kleine Botschaft» des Freistaats befindet sich in einem Gebäude, das symbolisch für die historisch engen Beziehungen steht: Im sogenannten Wendischen Seminar wurde von 1728 bis 1922 der katholische Priesternachwuchs aus der sorbischsprachigen Oberlausitz ausgebildet.