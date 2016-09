Stiftung fÃ¶rdert Restaurierung von Schloss Zinzendorf

Stiftung fördert Restaurierung von Schloss Zinzendorf

erschienen am 26.09.2016



Herrnhut-Berthelsdorf (dpa/sn) - Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gibt weitere 16 000 Euro für die Restaurierung von Schloss Zinzendorf in Herrnhut-Berthelsdorf (Landkreis Görlitz). Damit summiert sich die Förderung auf mehr als 100 000 Euro, wie die Stiftung am Montag in Bonn mitteilte. Schloss Zinzendorf gehört zu mehr als 550 aus Lottoerlösen unterstützten Denkmalen in Sachsen. An der Wiederherstellung und Erhaltung des Komplexes aus dem 18. Jahrhundert beteiligen sich auch Bund und Land.

Das Schloss wurde 1721/1722 von Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf errichtet, dem Gründer der Freikirche der Herrnhuter Brüdergemeine. Nach 40 Jahren Leerstand begann ein Freundeskreis 2002 mit der Rettung des verfallenen Komplexes, 2011 wurde das Schloss saniert und restauriert eingeweiht. Im Inneren fehlen laut Stiftung noch Restarbeiten.