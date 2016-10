Tillich begrüßt stabile Rundfunkgebühren und mahnt Reformen an

erschienen am 28.10.2016



Warnemünde/Dresden (dpa/sn) - Der scheidende Bundesratspräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat die Beibehaltung der geltenden Rundfunkgebühren begrüßt. Statt der von der Expertenkommission KEF empfohlenen Senkung des Beitrages sollten momentane Mehreinnahmen für «notwendige Reform- beziehungsweise Veränderungsschritte» bei den öffentlich-rechtlichen Sendern genutzt werden, sagte der sächsische Regierungschef am Freitag bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Warnemünde. Zugleich hätten die Länderchefs aber deutlich gemacht: «Es soll keine zusätzlichen Programme geben.»

«Bis 2020 wollen wir eine stabile Beitragshöhe für die Rundfunkgebühren haben. Und darüber hinaus auch», sagte Tillich. «Und deshalb müssen die Rundfunkanstalten jetzt Konzepte entwickeln, wie sie mit den bestehenden finanziellen Einnahmen zukünftig auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunkauftrag gewährleisten können.»